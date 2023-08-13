حرائق في غابات المغرب وسط جهود متسارعة لاحتواء النيران

اندلع حريق في غابة قريبة من مدينة تازة، شمالي المغرب، فيما كانت مناطق أخرى من البلاد قد شهدت حرائق مماثلة، مؤخرا، بينما تتحرك فرق الإطفاء بشكل حثيث من أجل احتواء النيران.

وبحسب موقع هسبريس المغربي، فإن الحرائق التي اندلعت في منطقة تازة تثير مخاوف سكان القرى المتضررة، لا سيما أن النيران تأتي على المحاصيل والقطعان.

واضطرت السلطات في المغرب، إلى الاستعانة بطائرات إطفاء من نوع "كنادير" لأجل السيطرة على الحريق، بينما تصاعدت أعمدة الدخان على مسافة قريبة من بيوت الأهالي.

وتم إخلاء قرى قريبة من الحريق، تحسبا لأن تمتد إليها ألسنة النار، وسط حالة من الهلع، بينما يشهد المغرب موجة من الحر.

في غضون ذلك، كانت محمية "سيدي بوغابة" الطبيعية بضواحي مدينة القنيطرة، غربي المملكة، قد شهدت حريقا التهم عشرات الهكتارات.