انفجار "مسيرتين مسلحتين" انطلقتا من لبنان شمالي إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، انفجار طائرتين مسيرتين "مسلحتين"، بالقرب من بلدة تقع شمالي البلاد، بعد دخلوهما من لبنان.

وأوضح الجيش في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" بأن "الحادث قيد المراجعة"، فيما تبنت ميليشيا حزب الله هجوما بمسيّرات "انقضاضية" على شمال إسرائيل.

وبحسب المجلس المحلي للمنطقة التي انفجرت فيها الطائرات المسيرة، فقد أصيب ثلاثة أشخاص في الانفجار، إذ لم تطلق صفارات إنذار للتحذير من الغارات الجوية عند وقوعها.