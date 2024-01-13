لبنان تُعرب عن قلقها من التصعيد في البحر الأحمر

في أول تعليق لبناني رسمي على التطورات في البحر الأحمر، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التصعيد الأخير في البحر الأحمر، وغارات الطيران الحربي على الأراضي اليمنية.

ودعت الخارجية اللبنانية إلى خفض التوتر ووقف التصعيد، من خلال تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.

وحذّرت من أن عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد "أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، قد يوسّع دائرة الصراع، وينذر بامتداده إلى كل الشرق الأوسط، بما يهدّد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.