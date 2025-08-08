غزة.. مقتل 5 من عناصر تأمين المساعدات بقصف إسرائيلي

قتل عدد من عناصر تأمين شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية التي تدخل قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية استهدفتهم وسط قطاع غزة، وسط تواصل عمليات القصف الإسرائيلية وإطلاق النار على منتظري المساعدات جنوب ووسط القطاع.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 7 آخرين بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعات من عناصر تأمين الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، قرب منطقة "كيسوفيم" وسط القطاع.

وكان العشرات من عناصر تأمين المساعدات قد تجمعوا منذ ساعات الصباح قرب "كيسوفيم" وهي بوابة مجاورة لموقع عسكري إسرائيلي تم استخدامها مؤخرًا لإدخال شاحنات المساعدات إلى مناطق وسط قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة مسؤول سابق في الشاباك: 51% من سكان غزة يرغبون بالهجرة

وجاء ذلك بعد سماح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية لمناطق عدة في قطاع غزة، وبأعداد محدودة، عقب ضغط دولي كبير على إسرائيل مع تفاقم أزمة المجاعة ونقص المواد الغذائية في القطاع.

ومع استهداف إسرائيل لعناصر الشرطة التابعة لحماس في قطاع غزة، برزت مجموعات عشائرية مسلحة تتولى تأمين مرور شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية لمنع نهبها وسرقتها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 777 شخصًا من عناصر الشرطة وعناصر تأمين المساعدات منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، وحي الزيتون شرق مدينة غزة، وجباليا البلد شمال القطاع، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 21 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الجمعة، ثلاثة منهم قتلوا قرب مراكز توزيع المساعدات.

أخبار ذات علاقة 20 قتيلا في غزة بينهم منتظرو مساعدات بقصف إسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 201 حالة وفاة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة بينها طفلان، خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.