بعد معارك طاحنة.. الدعم السريع تعلن دخولها مقر مدرعات الجيش السوداني
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الإثنين، بأن مقاتليها تمكنوا من دخول مقر سلاح المدرعات التابع للجيش بمنطقة الشجرة في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد معارك طاحنة استمرت يومين متتالين.
ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على موقع "فيسبوك"، قالت إنه يعرض مشاهد حية من داخل أسوار القلعة الإستراتيجية لما اسمتهم "الفلول"، مؤكدة بأن "جسارة أشاوس قوات الدعم السريع حطمت أسطورة سلاح المدرعات في معارك اليوم".
وكانت مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجددت منذ وقت باكر من صباح اليوم الإثنين، في محيط سلاح المدرعات.
وبدت المواجهات في يومها الثاني على التوالي، هي الأعنف من نوعها، حيث دوت الانفجارات بشكل متتالٍ، مع إطلاق نار متواصل بواسطة الأسلحة الثقيلة، استمرت لنحو 7 ساعات، بحسب ما أفاد شهود عيان "إرم نيوز".
وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للجيش في سماء مدينتي الخرطوم وأمدرمان مع دوي المضادات الأرضية التي تطلقها قوات الدعم السريع.
ويوم الأحد، أعلن الجيش السوداني، صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر سلاح المدرعات بمنطقة "الشجرة" في الخرطوم.
وظل مقر سلاح المدرعات والذخيرة التابع للجيش السوداني، عرضة للهجوم من حين لآخر من قبل قوات الدعم السريع، لكن الجيش صد كل الهجمات التي تعرض لها مقره الحصين.
وكانت قوات الدعم السريع قد بسطت سيطرتها على جميع مقار الجيش الواقعة في جنوب الخرطوم، ومنها "القيادة الجوية ومصنع اليرموك للأسلحة، ومقر قيادة الاحتياطي المركزي، إضافة إلى منطقة الخرطوم الإستراتيجية"، الأمر الذي جعل مقر سلاح المدرعات والذخيرة بالشجرة، تحت الحصار من قبل الدعم السريع.