بعد معارك طاحنة.. الدعم السريع تعلن دخولها مقر مدرعات الجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الإثنين، بأن مقاتليها تمكنوا من دخول مقر سلاح المدرعات التابع للجيش بمنطقة الشجرة في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد معارك طاحنة استمرت يومين متتالين.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على موقع "فيسبوك"، قالت إنه يعرض مشاهد حية من داخل أسوار القلعة الإستراتيجية لما اسمتهم "الفلول"، مؤكدة بأن "جسارة أشاوس قوات الدعم السريع حطمت أسطورة سلاح المدرعات في معارك اليوم".

وكانت مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجددت منذ وقت باكر من صباح اليوم الإثنين، في محيط سلاح المدرعات.