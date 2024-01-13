تقدم إسرائيلي وسط قطاع غزة والمستشفى الوحيد مهدد بالتوقف

كما سمع دوي اشتباكات متواصلة في منطقة المصدر ومحيط مدرسة سكينة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي ضبط منصات إطلاق صواريخ في مخيم المغازي وسط القطاع.

وقال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى إياد الجبري لـ"إرم نيوز"، "إن القصف الإسرائيلي المتواصل لمحيط المستشفى أدى لدمار كبير في مرافقه ومقتل عدد من النازحين والمرضى بداخله"، لافتا إلى أنه المستشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة الوسطى.

وأضاف: "الاستهداف الإسرائيلي حال دون تمكن ٩٠% من الطاقم الطبي من الوصول للمستشفى، ما يعني توقف معظم الخدمات وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الطبية ولو بالحد الأدنى، علاوة على شح المواد والمعدات الطبية".

سيناريو اقتحام مجمع الشفاء

وتابع: "يبدو أن إسرائيل ترغب بإخراج المنظومة الصحية بالكامل عن الخدمة، والمستشفى بات شبه خالٍ من المرضى والنازحين بسبب الاستهداف الإسرائيلي"، مضيفاً: "المستشفى تعمل بعشر طاقتها وليس لدينا القدرة على إجراء العمليات العاجلة والخطيرة، وهذا الأمر ينذر بكارثة صحية كبيرة على نحو ٤٠٠ ألف نازح بالمنطقة الوسطى".

وحذر الجبري مجدداً من تكرار سيناريو اقتحام مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة وشمالها في وسط القطاع.

وفي ذات السياق، تواصلت عملية النزوح من المحافظة الوسطى لقطاع غزة تجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع؛ ما تسبب بضغط كبير على منظومات الخدمات والمنظومة الصحية في المدينة التي تجاوز عدد سكانها 1.3 مليون نسمة خلال الحرب مقارنة بـ280 ألفاً قبلها.