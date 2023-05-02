الصحة العالمية: الخطر "متوسط" بعد استيلاء مقاتلين على مختبر بالسودان

صرحت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، بأنها وجدت بعد تقييم للمخاطر أن مستوى الخطر "متوسط" بعد استيلاء أحد طرفي الصراع في السودان على مختبر تابع لهيئة صحية عامة في العاصمة الخرطوم.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش في مؤتمر صحفي بجنيف، إن "الوضع والخطر يعتبران متوسطي" الدرجة.

وأضاف "هذا لأن المختبر لا يستطيع القيام بوظيفته الرئيسة، وهي التحليل والتشخيص، بسبب نقص الوقود ونقص العاملين المدربين".

وذكر ممثل المنظمة في السودان الأسبوع الماضي، أن هناك "مخاطر بيولوجية كبيرة" في العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن استولى أحد الطرفين المتحاربين على المختبر الذي يحتوي على مسببات الكوليرا وغيرها من المواد الخطرة.