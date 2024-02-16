بقنابل أثقل لأهداف أبعد.. غالانت يهدد بقصف بيروت وأي مكان في لبنان
هدد يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس، باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، معلناً رفع مستوى القصف في لبنان.
وقال في خطاب متلفز، إن "طائراتنا في سماء بيروت تحمل قنابل أثقل لأهداف أبعد، ويمكنها الهجوم بعمق يصل إلى 50 كلم في بيروت وأي مكان آخر داخل الأراضى اللبنانية.
وشدد غالانت على أن الأمن بالنسبة لإسرائيل أمر باهظ، وبالنسبة للبنان كارثي، وحذر من "نسخ" عملية غزة في بيروت.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم، اليوم الخميس، عشرات الأهداف التابعة لميليشيا حزب الله، لكنه أكد أن إسرائيل لا تريد الذهاب للحرب، وتعمل لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم عبر الدبلوماسية.
وقال غالانت : "إذا لم يكن هناك خيار آخر - سنتحرك من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم وتوفير الأمن المناسب لهم، وينبغي أن يكون هذا الأمر واضحًا لكل من أعدائنا وأصدقائنا".
يأتي ذلك بعد يوم واحد، من مقتل جنديين وإصابة آخرين بقصف شنته الميليشيات على شمال إسرائيل، ردت عليه الأخيرة بقصف أسفر عن مصرع 9 أشخاص في جنوب لبنان.
ومنذ بدء الحرب على غزة، تشتبك ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى لدى الجانبين.