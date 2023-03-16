"الحرية والتغيير" تكشف تفاصيل الترتيبات النهائية لاتفاق حل الأزمة السودانية

كشفت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الخميس، تفاصيل الترتيبات النهائية لتوقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف المختلفة، لحل أزمة البلاد.

وقال قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق السياسي النهائي بين المدنيين والعسكريين سيكون خلال شهر رمضان، عقب الانتهاء من مؤتمري "العدالة والعدالة الانتقالية، و"الإصلاح الأمني والعسكري".

وانعقد، مساء أمس الأربعاء، اجتماع في العاصمة الخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي، لنقاش سير العملية السياسية.