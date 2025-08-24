logo
العالم العربي

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يصل أنغولا في زيارة دولة

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 5:08 م

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى جمهورية أنغولا اليوم الأحد في "زيارة دولة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحسب الوكالة، رافق الشيخ محمد بن زايد وفد رفيع المستوى، من وزراء ومسؤولين على رأسهم الفريق الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون، مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافةً إلى وزراء في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والبيئة وكبار المسؤولين. 

 

