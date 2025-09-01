سوريا.. تسليم امرأة وطفل من عوائل "داعش" إلى البرازيل

سلّمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا امرأة وطفلاً من عوائل تنظيم "داعش" يحملان الجنسية البرازيلية في مخيم "روج" بريف الحسكة السورية إلى وفد رسمي من جمهورية البرازيل الاتحادية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتضم الإدارة الذاتية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أجزاء من محافظات الحسكة والرقة وحلب و‌دير الزور.

وجرت عملية التسليم في مقر دائرة العلاقات الخارجية، بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية والوفد الدبلوماسي البرازيلي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ملف المعتقلين وعوائل التنظيم عبر التنسيق مع الحكومات المعنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم عوائل التنظيم إلى بلادهم؛ ففي 21 أغسطس/ آب الماضي، سلمت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، ثلاثة أطفال وامرأة من رعايا جمهورية تنزانيا، المنتمين لعوائل تنظيم "داعش"، إلى وفد رسمي تنزاني، استناداً إلى وثيقة رسمية موقعة بين الطرفين.