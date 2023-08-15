الزبيدي: بقاء أي وزير أو مسؤول خارج اليمن لم يعد مقبولًا
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عيدروس الزبيدي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن "بقاء أي وزير أو مسؤول خارج البلاد، لم يعد مقبولًا إطلاقًا".
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، أكد الزبيدي أنه "يجب على كل وزارة في الحكومة اليمنية أن تتحمل كامل مسؤولياتها المناطة بها لخدمة المواطن"، مشددًا على ضرورة تواجدها الفعلي على الأرض، من خلال مقار عملها في عدن.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى ضرورة "تكريس الحكومة جهودها وتوحيد طاقاتها، للعمل على تحسين الخدمات في عموم البلاد"، وأنه "يجب أن تقع خدمة توفير التيار الكهربائي، على رأس تلك المهام"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات صارمة، وحاسمة، وفورية، لإنهاء أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات الأخرى".
وتناول "الزبيدي" مع معين عبدالملك، أبرز الأوضاع الاقتصادية الراهنة في اليمن، إلى جانب مناقشة الآليات المُتبعة لتحقيق الاشتراطات الموضوعة، للاستفادة بأكبر قدر ممكن من المنحة المالية المقدمة، مؤخرًا، من المملكة العربية السعودية، مشددًا على حتمية تنفيذ برنامج للإصلاحات المالية، والمؤسسية، والهيكلية، ضمن قوائم الحكومة، واتباع سياسات بعينها، لترشيد عملية الإنفاق.
وبحث اللقاء، الذي جرى داخل مقر عمل الرئاسة والحكومة الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأولويات الضرورية والمطلوبة لتحقيق التكامل، بين مؤسستي الرئاسة والحكومة في البلاد.
يشار إلى أن العديد من الوزراء والوكلاء والمسؤولين اليمنيين، يُقيمون خارج البلاد، حيثُ يتابعون مهام عملهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك بذريعة أن البلاد تشهد أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة بسبب الحرب التي تمر بها.