الزبيدي: بقاء أي وزير أو مسؤول خارج اليمن لم يعد مقبولًا

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عيدروس الزبيدي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن "بقاء أي وزير أو مسؤول خارج البلاد، لم يعد مقبولًا إطلاقًا".

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، أكد الزبيدي أنه "يجب على كل وزارة في الحكومة اليمنية أن تتحمل كامل مسؤولياتها المناطة بها لخدمة المواطن"، مشددًا على ضرورة تواجدها الفعلي على الأرض، من خلال مقار عملها في عدن.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى ضرورة "تكريس الحكومة جهودها وتوحيد طاقاتها، للعمل على تحسين الخدمات في عموم البلاد"، وأنه "يجب أن تقع خدمة توفير التيار الكهربائي، على رأس تلك المهام"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات صارمة، وحاسمة، وفورية، لإنهاء أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات الأخرى".