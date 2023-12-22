10 آلاف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى 10 آلاف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وهو أكبر عدد سمح له الجيش الإسرائيلي بالدخول إلى الحرم القدسي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقال خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس عكرمة صبري، إن "الجيش الإسرائيلي منع جموع المصلين من أداء صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى بالقوة واضعًا السواتر الحديدية وإغلاق البلدة القديمة، ويقوم بشكل شبه يومي بمنع المواطنين من دخول المسجد باستثناء سكان البلدة القديمة".

وأضاف صبري في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن التنكيل بالمصلين مستمر وازداد بشدة عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولفت إلى أن "قوات إسرائيلية انتشرت في كافة أرجاء البلدة القديمة على الحواجز الحديدية ويتم منع كافة المواطنين ممن يسكنون خارج البلدة القديمة وفق اجراءات أمنية مشددة".

وأشار إلى أن المسجد الأقصى وباحاته يشهدان اقتحامات اسرائيلية يومية من قبل المستوطنين ومسؤولين إسرائيليين بحماية الجنود ومنع المرابطين من الدخول فترة الاقتحامات.

وأكد صبري أن المسجد الأقصى يشهد تقسيمًا زمانيًّا ومكانيًّا خطيرًا في ظل غياب للفعل الإسلامي من الأمتين العربية والإسلامية وخذلان الأنظمة لنصرة المسجد.

من جهتها، أكدت الناشطة المقدسية منار الشوبكي أن "الشرطة الإسرائيلية منعت فجر اليوم المصلين من أداء صلاة الفجر، ويتكرر هذا الفعل بشكل يومي أمام جموع المصلين القادمين من محافظات الضفة الغربية والداخل المحتل".

وأوضحت الشوبكي لـ"إرم نيوز"، أن المصلين اضطروا اليوم لصلاة الفجر في منطقة باب الأسباط خارج ساحات المسجد الأقصى.

ولفتت إلى أنه تم السماح لأكثر من 10آلاف مصلٍّ أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وهو الرقم الأكبر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.