أول تعليق روسي على أحداث السويداء

نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بالغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، وقالت إنها تشكل انتهاكًا لسيادة البلاد وللقانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، إن "موجة العنف الجديدة في سوريا مثيرة للقلق بشكل بالغ".

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وأضافت، "ندد الجانب الروسي مرارًا باستخدام إسرائيل التعسفي للقوة في سوريا. هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد والقانون الدولي، يتعين التنديد بها بشدة".

وأردفت الخارجية الروسية، "نحن على قناعة بأن حل هذه المشكلة يكمن في الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية".

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، على خلفية الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع داخل الأراضي السورية، ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق.