الصين "قلقة" من التصعيد في البحر الأحمر وتعلن استعدادها للوساطة

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن "قلقها" من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، معلنة استعدادها للوساطة.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن شن هجمات أمريكية بريطانية ضد أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، ردا على استهدافها خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية: "مستعدّون لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "الصين تشعر بالقلق من التصعيد في التوتر في البحر الأحمر.. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط النفس لمنع اتساع رقعة النزاع".

وفي وقت سابق اليوم، انتقدت روسيا الهجمات الأمريكية البريطانية، ودعت إلى عقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن بشأنها.