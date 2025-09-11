logo
السجن لجنود إسرائيليين رفضوا العودة للقتال في غزة

جنود إسرائيليون في غزةالمصدر: (أ ف ب)
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن 6 مقاتلين من لواء "جفعاتي" في الجيش الإسرائيلي رفضوا المشاركة في جولة قتالية جديدة في قطاع غزة، وتمت معاقبتهم بالسجن على خلفية هذا الرفض.

وكان من المقرر أن يخوض الجنود معركة في منطقة جباليا قبل نحو شهر، إلا أنهم أبلغوا قيادتهم بشعورهم بالإرهاق الجسدي والنفسي نتيجة خدمتهم المستمرة في القطاع على مدار عامين، وتعرضهم المتكرر لمشاهد قاسية خلال المعارك.

وعقب رفضهم، قرر قائد الكتيبة إحالتهم للمحاكمة العسكرية، وأسفرت المحاكمة عن الحكم بالسجن 10 أيام على 3 من الجنود بتهمة رفض تنفيذ أمر عسكري، فيما تم الحكم على اثنين آخرين بعقوبة مع وقف التنفيذ، في حين تقرر إعادة محاكمة الجندي السادس لاحقًا.

ووفقًا لما نقلته "كان نيوز"، فإن الجنود الستة يُعتبرون من المقاتلين الذين شاركوا عشرات المرات في عمليات داخل غزة منذ اندلاع الحرب.

وكانت وحدتهم قد فقدت أحد أفرادها في خان يونس أثناء مداهمة أحد المنازل، فيما قُتل جندي آخر من السرية نفسها في جباليا إثر إطلاق نار خاطئ من رشاش جندي آخر داخل مركبة "النمر".

كما وقعت حادثة خطيرة أخرى خلال "عملية تطهير" مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق في حي الشجاعية، حيث قُتل طفل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي.

ووفق التفاصيل، فقد سمع الجنود صراخًا من داخل المبنى، فاعتقدوا أنهم أمام مسلحين، ليقوم أحد الجنود بإلقاء قنبلة يدوية، لكن التفتيش كشف لاحقًا عن وجود عائلة فلسطينية داخل المبنى، من بينهم طفل جريح.

