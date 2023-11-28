غزيون يعلقون على تمديد الهدنة متمنينها للأبد
انقضت أيام التهدئة الأربعة بين إسرائيل وحركة حماس بسرعة على سكان قطاع غزة الذين عاشوا أيامًا قاسية بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على بيوتهم، بالإضافة إلى تهجيرهم إلى جنوب القطاع خصوصًا سكان محافظتي غزة وشمال غزة، وذلك في أوضاع معيشية غاية في السوء، ونفاد للمواد الغذائية، وتكدس لعشرات الآلاف في مراكز إيواء لا تكفي لبضع مئات.
ومع تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين يقول محمود عوض وهو نازح من مدينة غزة لمركز إيواء في مدينة دير البلح: "أجمل خبر سمعناه منذ السابع من أكتوبر هو خبر الاتفاق على هدنة إنسانية، فنحن بأمس الحاجة إليها، فلقد فقدنا الأمان بشكل مؤذ في الأسابيع الأخيرة، إذ دمَّر الاحتلال الإسرائيلي بيوتنا وقتلنا بكل وحشية وفوق كل هذا وذاك نعاني في كل شيء بحياتنا سواء على صعيد تأمين المواد الغذائية أو مياه صالحة للشرب أو حتى خيمة بحالة جيدة ننام فيها على الرمل".
يضيف عوض في حديث لـ"إرم نيوز"، أتمنى أن تتجدد الهدنة للأبد فلم يعد هناك طاقة لمواجهة قسوة الحياة، لا أحد يشعر بمعاناتنا ولا بأوجاعنا، فقد قتلتنا إسرائيل على مرأى ومسمع العالم، وأيضًا الدول العربية، ولم يحرك أحد ساكنًا لإيقاف هذه المجازر، لقد أحسسنا في أيام الهدنة السابقة ببعض الأمان الذي فقدناه في كل ثانية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأتمنى أن يستمر.
من جهته يقول المواطن علاء الحناوي وهو نازح من شمال غزة إلى المحافظة الوسطى: "لا يوجد هناك شيء يعادل الأمان، فإذا وفرت الأمان تستطيع أن توفر باقي الأشياء، ولكن في الوقت الذي كنا نفقده كنا نشعر بأننا فاقدون لكل شيء؛ إذ كنا غير قادرين على تأمين حاجاتنا الأساسية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل وعمليات الإبادة الجماعية التي تعرضنا لها في أماكن سكننا".
يضيف الحناوي في حديث لـ"إرم نيوز"، نحن بشر ولدينا طاقة للتحمل وطاقتنا للتحمل نفدت منذ وقت طويل، فلدينا عوائل وأطفال نخاف أن نفقدهم وأحاول جاهدًا تأمين الحاجات الأساسية لهم ولذلك كنت في غاية الفرح عند سماعي خبر تمديد الهدنة ليومين آخرين، ومما رأيته في أيام الحرب أتمنى أن تمدد لقرنين قادمين.
بينما يقول المواطن علاء أبو منصور والذي يعاني إعاقة حركية وسمعية: "نزحت من شمال غزة تحت وقع الصواريخ والقصف الجنوني على مخيم جباليا، مَشينا مسافة عشرين كيلو مترًا وأكثر، تحملت من أجل أطفالي ونزحت من أجل أطفالي وأدعو الله أن تتوقف الحرب أيضًا من أجل أطفالي".
يضيف أبو منصور في حديثه لـ"إرم نيوز"، "شعرت بارتياح خلال أيام الهدنة الأربعة؛ إذ كنت أتحرك في المدينة بشكل طبيعي وأحيانًا أتأخر في العودة للخيمة، كذلك قلَّ قلقي على أطفالي المراهقين في أن يتجولوا بالقرب من المكان ودعوت الله أن يتم تمديد الهدنة، نريد أن نعود لبيوتنا وحياتنا فكل شيء توقف منذ بدء الحرب الإسرائيلية ولم يعد هناك ما نقوم به سوى الركض خلف تأمين أبسط الحاجات الإنسانية ولا نفلح في كثير من المرات".