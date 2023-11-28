غزيون يعلقون على تمديد الهدنة متمنينها للأبد

انقضت أيام التهدئة الأربعة بين إسرائيل وحركة حماس بسرعة على سكان قطاع غزة الذين عاشوا أيامًا قاسية بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على بيوتهم، بالإضافة إلى تهجيرهم إلى جنوب القطاع خصوصًا سكان محافظتي غزة وشمال غزة، وذلك في أوضاع معيشية غاية في السوء، ونفاد للمواد الغذائية، وتكدس لعشرات الآلاف في مراكز إيواء لا تكفي لبضع مئات.

ومع تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين يقول محمود عوض وهو نازح من مدينة غزة لمركز إيواء في مدينة دير البلح: "أجمل خبر سمعناه منذ السابع من أكتوبر هو خبر الاتفاق على هدنة إنسانية، فنحن بأمس الحاجة إليها، فلقد فقدنا الأمان بشكل مؤذ في الأسابيع الأخيرة، إذ دمَّر الاحتلال الإسرائيلي بيوتنا وقتلنا بكل وحشية وفوق كل هذا وذاك نعاني في كل شيء بحياتنا سواء على صعيد تأمين المواد الغذائية أو مياه صالحة للشرب أو حتى خيمة بحالة جيدة ننام فيها على الرمل".