فرنسا تستضيف مؤتمرا إنسانيا لدعم السودان في منتصف أبريل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي الأربعاء أن بلاده ستستضيف مؤتمرا إنسانيا منتصف أبريل المقبل لدعم السودان الذي يمر بأزمة عميقة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأعلن ستيفان سيجورنيه خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية "سنستضيف في باريس يوم 15 أبريل/نيسان مؤتمراً إنسانياً للسودان والدول المجاورة للمساعدة في حل هذه الأزمة الإنسانية المأساوية".

وأضاف: "يجب ألا تصبح هذه أزمة منسية".

أسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل الآلاف وتسببت في كارثة إنسانية.

ويحتاج حوالى 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى المساعدة، ويواجه نحو 18 مليونا انعداما حادا في الأمن الغذائي، وفق أرقام الأمم المتحدة.

كما أجبرت المعارك 1,6 مليون سوداني على الفرار إلى الخارج، العديد منهم إلى تشاد ومصر المجاورتين.

وأدت الاشتباكات أيضا إلى نزوح 6,1 مليون شخص داخل البلاد، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة في منتصف شباط/فبراير الماضي.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي أيضا على أن باريس تظل "داعمة للمنظمات الإقليمية الإفريقية لتسهيل سبل الخروج من الأزمات".