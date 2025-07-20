الداخلية المصرية: إحباط مخطط إرهابي لحركة "حسم"

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، اليوم الأحد، استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم" حاولت تنفيذ عمليات تخريبية في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوضحت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم، أن معلومات وردت تفيد بأن قيادات حركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة في تركيا، تضطلع بالإعداد والتخطيط لإحياء نشاطها مجددًا، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية.

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وتابعت الوزارة أن ذلك يتم من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، ممن سبق له تلقي تدريبات عسكرية متطورة هناك، للتسلل إلى البلاد بصورة غير شرعية؛ بهدف تنفيذ المخطط المشار إليه. وجاء ذلك بالتزامن مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، ويتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد قيادات حركة "حسم" المسؤولين عن هذا المخطط، بتهم تشمل: "محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال ضباط شرطة".