انفجار عبوة ناسفة بسيارة دون إصابات في دمشق

قال مصدر في قيادة شرطة العاصمة السورية، دمشق، السبت، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بحي المزة في دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وبحسب "فرانس برس"، أضاف المصدر أن "صوت الانفجار الذي سُمع منذ قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى، واقتصرت الأضرار على الماديات".

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار، أو من المستهدف به، في منطقة المزة التي تتواجد فيها سفارة إيران وسفارات دول أجنبية أخرى، في حين تشهد دمشق من حين لآخر حوادث أمنية من انفجارات تستهدف آليات مدنية أو عسكرية.

وجاء الانفجار وسط توتر شديد، بعدما تعهدت إيران بالرد على ضربة جوية استهدفت قنصليتها في دمشق، ونسبت إلى إسرائيل.