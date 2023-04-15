البرهان يعلن حل قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت حل قوات الدعم السريع، مهيبا بضباطه المنتدبين لديها بالعودة إلى وحداتهم في الجيش.

وذكر حساب جهاز المخابرات العامة السوداني على تويتر أن "القائد العام للقوات المسلحة (البرهان) أصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع".

وفي بيان نشره حساب القوات المسلحة السودانية على فيسبوك، دعت القيادة العامة للقوات المسلحة ضباط الجيش المنتدبين لدى الدعم السريع بالالتحاق بوحدات الجيش القريبة منهم.

وقال البيان: "نهيب بكل ضباط وضباط الصف والجنود التابعين من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإخوة من الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدات للقوات المسلحة بجميع مدن ومناطق السودان والعاصمة المثلثة".