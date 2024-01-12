الغارديان: تحول في إستراتيجية هجمات ميليشيا الحوثي

رصد تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تحولا في "إستراتيجية" ميليشيا الحوثي، بالهجمات التي تشنها على السفن التي تعبر البحر الأحمر.

وذكر التقرير، أن "هجمات الحوثيين كانت تقتصر على السفن التجارية في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنها أصبحت الآن تستهدف الأساطيل الحربية. إذ شن الحوثيون هجوما بـ 18 طائرة مسيرة و3 صواريخ، على أسطول حربي في مضيق باب المندب".

هذا الهجوم الذي وصف بالأكثر تعقيدا حتى الآن، قوبل برد فعل سريع حيث تم إسقاط جميع المسيرات، ولكن طبيعته واستخدام سرب من الطائرات دون طيار، يذكرنا بالتكتيكات المستخدمة في أوكرانيا، والتي تهدف إلى إرباك الدفاعات الجوية، بحسب التقرير.