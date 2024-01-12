الغارديان: تحول في إستراتيجية هجمات ميليشيا الحوثي
رصد تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تحولا في "إستراتيجية" ميليشيا الحوثي، بالهجمات التي تشنها على السفن التي تعبر البحر الأحمر.
وذكر التقرير، أن "هجمات الحوثيين كانت تقتصر على السفن التجارية في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنها أصبحت الآن تستهدف الأساطيل الحربية. إذ شن الحوثيون هجوما بـ 18 طائرة مسيرة و3 صواريخ، على أسطول حربي في مضيق باب المندب".
هذا الهجوم الذي وصف بالأكثر تعقيدا حتى الآن، قوبل برد فعل سريع حيث تم إسقاط جميع المسيرات، ولكن طبيعته واستخدام سرب من الطائرات دون طيار، يذكرنا بالتكتيكات المستخدمة في أوكرانيا، والتي تهدف إلى إرباك الدفاعات الجوية، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير، أن "التكلفة المنخفضة لاستخدام الطائرات المسيرة، مقارنة بتكلفة استخدام الأنظمة الدفاعية المستخدمة لمواجهتها، تعتبر مثيرة للقلق لا سيما في ظل المخاطر المحتملة على حياة البحارة، والتكاليف المرتفعة المترتبة على حماية السفن الحربية من هذا النوع من الأسلحة".
وقالت إن "ما بدأ كحملة انتهازية للحوثيين لاستهداف السفن التجارية جنوب قناة السويس في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتخذ منحى مختلفا الآن، فيما يبدو أنها محاولة متعمدة لإثارة رد فعل انتقامي من جانب الولايات المتحدة، خاصة مع الزخم الذي بدأت تكتسبه انتخابات الرئاسة الأمريكية".
محاولة الحوثيين هذه جذبت انتباه بريطانيا وحلفاء آخرين، ودفعتهم للانضمام للتحالف البحري الدولي الذي تقوده أمريكا لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
ونفذت أمريكا وبريطانيا فجر الجمعة، هجمات استهدفت مواقع حوثية.