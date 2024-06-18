الوضع متعثر.. مسؤول في "الموساد" يعكس "صورة قاتمة" حول صفقة التبادل

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائية، الاثنين، عن مسؤول كبير سابق في "الموساد" الإسرائيلي، عكس "صورة قاتمة" للوضع المتعثر الذي وصلت إليه مفاوضات صفقة التبادل مع حماس.

وتحدث ديفيد ميدان عن "المشكلة الرئيسية" في صفقة الرهائن المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس، مختصراً الوضع بجملة "نحن في حالة يرثى لها".

وكان ميدان مرشحًا لرئاسة الموساد، والمنسق الأسبق لملف الأسرى والمفقودين نيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أدار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الجندي الأسير السابق لدى حركة حماس، جلعاد شاليط.

وقال ميدان، في مقابلة مع إذاعة "103 FM" الإسرائيلية: "نحن في حالة يرثى لها، ولا أرى أن الوضع سيتغير حتى خلال عام".