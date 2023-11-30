ضغط قطري ومصري لتمديد هدنة غزة يومين آخرين

أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، اليوم الخميس، بأن مفاوضين مصريين وقطريين يضغطون من أجل تمديد جديد للهدنة في غزة لمدة يومين مع الإفراج عن مزيد من المحتجزين وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتأتي هذه الجهود في أعقاب تمديد الهدنة في اللحظة الأخيرة اليوم الخميس ليوم سابع.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان إن تمديد اليوم الخميس يشمل إطلاق سراح 10 إسرائيليين تحتجزهم حماس و 30 سجينا فلسطينيا، إضافة إلى توفير نفس مستويات المساعدات الإنسانية، كما كانت خلال الأيام الست الماضية.

وأردف البيان أن مصر ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة.