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السودان.. "الدعم السريع" تسيطر على مناطق جديدة بولاية كردفان

السودان.. "الدعم السريع" تسيطر على مناطق جديدة بولاية كردفان
عناصر في قوات الدعم السريعالمصدر: أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 1:22 ص

أعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مناطق جديدة غرب ولاية شمال كردفان السودانية وشرقها بعد مواجهات عنيفة.

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 وقالت في بيان إنها تمكنت من السيطرة على منطقتي أم صميمة وأم سيالة الواقعتين شمال الولاية وغربها، وذلك بعد معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه.

وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع استولت على عشرات العربات القتالية المجهزة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وبثت قوات الدعم السريع مقاطع مصورة قالت إنها توثق الغنائم والأسرى، ومقاطع أخرى توثق سيطرتها على المنطقة.

كما أكدت أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "إكنجي" في المحور الشمالي بأم صميمة.

كما تتسارع وتيرة المعارك في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط تقدم ميداني لقوات الدعم السريع في عدد من المحاور القتالية.

وفي بيان أصدره عضو المجلس الرئاسي، رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبوبكر حجر، دعا سكان الفاشر إلى مغادرة المدينة فورا.

وأضاف حجر: "لن نسمح باستخدام المدنيين دروعا بشرية في حرب تخوضها قوى الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة التي قبضت الثمن على حساب أرواح الأبرياء" وفق تعبيره.

وشدد البيان على أن قوات الدعم السريع لا تفرض أي قيود على حركة المواطنين بل تعمل على تسهيل مغادرتهم وتأمين المساعدات لهم بالتعاون مع منظمات إنسانية دولية ومحلية.

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