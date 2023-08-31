"الدعم السريع" تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوداني

وأفادت أن الطائرات الحربية هاجمت عددًا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، مما تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وفي بيان آخر، قالت قوات الدعم السريع، إن قوة خاصة نفذت عملية نوعية دمَّرت من خلالها معسكرًا للقوات الخاصة للجيش في منطقة المرخيات العسكرية غرب أم درمان.

وأكدت أنها ستواصل عملياتها النوعية التي تستهدف مواقع (الفلول)، على حد تعبيرها.

وعادت الاشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" على نحو عنيف في العاصمة الخرطوم، ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، بعد أيام ساد فيها الهدوء مواقع الاشتباكات في الخرطوم.