رصيف غزة العائم.. "ترويج سيئ" للصناعة الأمريكية

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه بعد أسبوع من الإصلاحات عاد الرصيف إلى مكانه يوم السبت ليتم إغلاقه مرة أخرى يوم الأحد بسبب الأمواج الهائجة، وأعيد افتتاحه يوم الثلاثاء.

وإذا تم إغلاق الرصيف بشكل دائم فقد ينتهي الأمر بتسليم المساعدات عن طريق البحر إلى ميناء أسدود في إسرائيل، ثم إرسالها على طول الطرق البرية ذاتها التي كان من المفترض أن يتجاوزها الممر البحري.

ويعتبر متابعون أن الرصيف الذي "تم تشييده على عجل" لم يكن مصمماً على الإطلاق للتعامل مع المياه الهائجة في البحر المتوسط والتي من المتوقع أن تتفاقم خلال الصيف، كما أثبتت الخدمات اللوجستية لتوصيل المساعدات من الرصيف إلى سكان غزة أنها "مزعجة".

وقد وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم "كميات هائلة" من المساعدات عبر هذا الرصيف، لكن الطقس والخدمات اللوجستية أعاقت خططه.