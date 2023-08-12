مقتل 6 مدنيين خلال اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" جنوب دارفور

قُتل 6 مدنيين، اليوم السبت، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، نتيجة قصف مدفعي بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، وفق شهود عيان.

وقال شهود لـ"إرم نيوز" إن الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" تجددت، اليوم السبت، على نطاق واسع من المدينة، مع تساقط عنيف للقذائف بعيدة المدى.

وقال الصحفي المقيم في مدينة نيالا، عيسى دفع الله، لـ"إرم نيوز"، إن "قذائف مدفعية سقطت بكثافة على أحياء دريج، والخرطوم خلال الليل، وتكساس"، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 3 نساء، بحسب الإحصائيات الأولية.

وأكد أن المواجهات العسكرية ما زالت تدور في المناطق القريبة من مقر "الفرقة 16" التابعة للجيش، وسط تأزم الأوضاع الإنسانية، وغياب خدمة الإسعافات.

وذكر أن مدينة نيالا يعمل فيها مستشفى وحيد يقع جنوب المدينة، بعد أن خرج المستشفى التعليمي، والمراكز الصحية الأخرى، عن الخدمة، مشيرًا إلى أن المدينة تعيش بلا كهرباء منذ شهرين.

ومنذ أسابيع، ظلت قوات الدعم السريع تحاصر مقر "الفرقة 16" التابعة للجيش في مدينة نيالا، من كل الاتجاهات، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع في المدينة نحو الحرب الأهلية، بعد أن أعلنت القبائل العربية، في وقت سابق، انضمامها إلى قوات الدعم السريع.