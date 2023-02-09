الجيش السوداني ينفي إجراء هيكلة في صفوفه

وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبدالله، بوجود أخبار ومعلومات مضللة تتعلق بإجراءات هيكلة جديدة للقوات المسلحة رشحت ببعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما ورد من معلومات غير دقيق، ولم تتم أي تعيينات لوظائف جديدة في القيادة العامة.

وحذر الجيش السوداني من مغبة نشر أو ترويج أي معلومات أو تفاصيل أو وثائق مضللة تتعلق بالقوات المسلحة عبر وسائل الإعلام.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنباءً حول تفعيل المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع الخاصة بضم قوات الدعم السريع إلى القائد العام للقوات المسلحة عقب إلغائها في العام 2019.

وأثارت الأنباء حول القرار الذي نفته القوات المسلحة جدلاً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، مسنودا بتصريحات لعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في زيارة لولاية جنوب كردفان، يوم الإثنين، بضرورة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.