الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين الغارات الإسرائيلية

رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية اليوم الأربعاء، وذلك بعد اندلاع اشتباكات دامية فيها منذ الأحد.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، أكدت الإمارات أهمية التهدئة وحماية المدنيين، ودعمها للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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كما أدانت دولة الإمارات بشدة التصعيد الخطير في جنوب سوريا واستنكرت بشدة الغارات الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدة "رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها".

وفي بيان لها، جددت وزارة الخارجية على موقف الإمارات الثابت والداعم لاستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، ودعمها للمساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام.