قتلى في لبنان وإسرائيل تعترض صواريخ قرب حيفا (فيديو)

قتل شخصان على الأقل، وأصيب آخرون، في غارتين على لبنان اليوم الأربعاء، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "مقذوفين" بعدما دوت صفّارات الإنذار في مناطق ساحلية عدة جنوب مدينة حيفا الواقعة على مسافة أكثر من 30 كلم من الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة الحلانية بالبقاع، شرقي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل شخصين، وجرح عدد آخر، مشيرة إلى أن أعمال رفع الركام ما تزال متواصلة.

وذكرت أن غارة أخرى استهدفت جرافتين كانتا تردمان إحدى الحفر جراء قصف إسرائيلي على بلدة طيردبا بقضاء صور، جنوبي لبنان، وأوقعت ستة جرحى.

وأوردت الوكالة أيضًا أن مقاتلات استهدفت شقة سكنية في فندق دار السلام، في بلدة الوردانية في إقليم الخروب، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى.

ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي يحلق باستمرار منذ فجر اليوم على علو متوسط، في سماء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان، ومناطق أخرى.

وفي سياق متصل، أطلقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "اليونيفيل"، درجة الإنذار الخطير "المستوى 3"، بحسب الوكالة.

أخبار ذات علاقة إصابات "خطيرة" لإسرائيليين.. حزب الله يصد محاولتي توغل جنوب لبنان

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "مقذوفين" أطلقا من لبنان، بينما دوت صفّارات الإنذار في مناطق ساحلية عدة جنوب مدينة حيفا الواقعة على مسافة أكثر من 30 كلم من الحدود.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار أطلقت في مناطق أخرى في الشمال اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم أكثر من 230 هدفًا لميليشيا حزب الله خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفي البرّ، "حيّد منصات لإطلاق القذائف الصاروخية" ووسائل قتالية مختلفة منها العديد من الصواريخ المضادة للدروع" في مناطق حدودية في جنوب لبنان.

كما أشار إلى العثور على نفق حفرته ميليشيا حزب الله يمتدّ إلى الداخل عبر الحدود و"يبلغ طوله نحو 25 مترًا وتم تحييده".

وتأتي هذه التطورات غداة تحذير رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من إلحاق دمار في لبنان يشبه ما تعرّض له قطاع غزة.

وامتدت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل، إلى لبنان خلال الأسبوعين الماضيين، ما يزيد المخاوف من نزاع إقليمي واسع النطاق.