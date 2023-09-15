زلزال الحوز يُعيد القرويين في المغرب إلى زمن أجدادهم

عند تخوم قرية مدمّرة يستخرج سكان المياه من بئر لنقلها على ظهر حمار إلى مخيّم يعيشون فيه منذ أن دمّر الزلزال مناطق جبلية في جنوب المغرب الأسبوع الماضي.

لطالما كانت ظروف العيش في "إغرمان"، القرية النائية الواقعة في الأطلس الكبير، بدائية، لكن "كانت هناك مياه في المنازل" بحسب محمد أوبلاي المقيم في القرية، والبالغ 28 عامًا.

ولدى تعبئته حاويات بلاستيكية بالمياه لاستخدامها في غسل الأواني وتحضير الطعام في الهواء الطلق، يعلّق أوبلاي على الأوضاع بعد الزلزال بالقول: "عدنا إلى الأيام الخوالي".