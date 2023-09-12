هذا ما نعرفه عن زلزال المغرب وتداعياته
لا يزال المغرب تحت وقع الصدمة، اليوم الأحد، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة مراكش، ليل الجمعة/السبت، مُوقعًا 2901 قتيل، و5530 إصابة.
وهذا ما نعرفه عن الزلزال وتداعياته:
بقوة 6,8 - 7 درجات
عند الساعة 23,11 (22,11 ت غ)، من يوم الجمعة الماضي، ضرب زلزال حُدد مركزه في إقليم الحوز، هذه المنطقة الجبلية الواقعة جنوب مدينة مراكش.
وبلغت قوة الزلزال 6,8 درجات بحسب المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، و7 درجات بحسب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي.
تضرر مراكش
وتضررت مدينة مراكش، الوجهة التي يقصدها عدد كبير من السياح الأجانب، وانهارت بعض المباني في المدينة القديمة، المصنفة، منذ العام 1985، على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
وانهارت جزئيًا أسوار تاريخية تعود إلى القرن الثاني عشر، إذ خرج السكان من منازلهم، حيث يقضون، خاصة ساعات الليل، في ساحة جامع الفنا الشهيرة.
قرى أطلس
لكن على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوبًا، في القرى الجبلية في الأطلس الكبير في إقليمي الحوز وتارودانت، كان الدمار الأكبر والحصيلة الأعلى، إذ دُمّرت قريتا تفغاغت، ومولاي إبراهيم، ذات المنازل الطينية بشكل شبه كامل.
2901 قتيل
أوقع الزلزال 2901 قتيل، و5530 إصابة، بينهم 1404 لا يزالون في حالة خطرة، بحسب حصيلة مؤقتة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء.
وإقليم الحوز الأكثر تضررًا مع 1293 قتيلًا، يليه إقيلم تارودانت مع 452 قتيلًا.
مساعدات عسكرية
وبتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، نشرت القوات المسلحة الملكية "على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني"، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
حداد لثلاثة أيام
وأعلنت المملكة حدادًا وطنيًا لثلاثة أيام، كما أفاد الديوان الملكي في ختام اجتماع ترأسه العاهل المغربي.
وفي القرى المتضررة بدأ سكان يحفرون القبور لدفن الضحايا.
عرض المساعدة الدولية
وأعقب الزلزال تضامن دولي واسع، حيث عرضت عدة دول ومنظمات مساعدتها على الرباط، بينها: الإمارات، وقطر، والسعودية، والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وسويسرا، وتركيا.
وسترسل عدة دول رجال إنقاذ، وستقدم مساعدة بعدما تلقت طلبًا رسميًا للمساعدة من الرباط.