هذا ما نعرفه عن زلزال المغرب وتداعياته

لا يزال المغرب تحت وقع الصدمة، اليوم الأحد، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة مراكش، ليل الجمعة/السبت، مُوقعًا 2901 قتيل، و5530 إصابة.

وهذا ما نعرفه عن الزلزال وتداعياته:

بقوة 6,8 - 7 درجات

عند الساعة 23,11 (22,11 ت غ)، من يوم الجمعة الماضي، ضرب زلزال حُدد مركزه في إقليم الحوز، هذه المنطقة الجبلية الواقعة جنوب مدينة مراكش.

وبلغت قوة الزلزال 6,8 درجات بحسب المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، و7 درجات بحسب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي.