ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين.. والدعم السريع تعلن السيطرة على مطار الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، سيطرتها بشكل كامل على مطار الخرطوم الدولي، فيما ارتفع عدد الضحايا في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات إلى 144 قتيلا.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" يظهر عددا من أفرادها داخل مبان في مطار الخرطوم بينما تتصاعد ألسنة لهب من طائرات جاثمة على أحد مدرجات المطار.

وعلقت قوات الدعم على مقطع الفيديو بالقول " كل الطرق مغلقة ولا مجال لهروب القوات الانقلابية".