ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين.. والدعم السريع تعلن السيطرة على مطار الخرطوم
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، سيطرتها بشكل كامل على مطار الخرطوم الدولي، فيما ارتفع عدد الضحايا في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات إلى 144 قتيلا.
ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" يظهر عددا من أفرادها داخل مبان في مطار الخرطوم بينما تتصاعد ألسنة لهب من طائرات جاثمة على أحد مدرجات المطار.
وعلقت قوات الدعم على مقطع الفيديو بالقول " كل الطرق مغلقة ولا مجال لهروب القوات الانقلابية".
وفي اليوم الثالث للاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 144 قتيلا و1409 مصابين من المدنيين والعسكريين، وفقا للتقرير الميداني للجنة أطباء السودان المركزية.
وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن الأوضاع تزداد سوءا في ظل ارتفاع عدد القتلى والاصابات وصعوبة عمليات الإجلاء وخروج عدد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب تعرضها إلى القصف وانقطاع التيار الكهربائي.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصر اللجنة .
واعتبرت اللجنة أن استخدام بعض المرافق الصحية كارتكازات من قبل بعض الأطراف المتصارعة يعد جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.
وطالبت اللجنة بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية.