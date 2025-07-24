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العالم العربي

أمبري: اشتباكات مسلحة بين ناقلة وقارب قبالة اليمن

أمبري: اشتباكات مسلحة بين ناقلة وقارب قبالة اليمن
هجوم حوثي سابق على سفينة الشحن ماجيك سيزالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 7:48 ص

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات بأسلحة خفيفة بين ناقلة ماشية ترفع علم جزر القمر وقارب خشبي أثناء الإبحار شمالا على بعد 30 ميلا بحريا شمال غربي المخا في اليمن.

وقالت شركة "أمبري"، إنها على علم بواقعة على بعد 30 ميلا بحريا شمال غربي المخا في اليمن. وفق وكالة "رويترز".

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وأفادت "أمبري" للأمن البحري، بأن انفجارين حدثا بالقرب من سفينة استهدفت قبالة ميناء المخا باليمن، وأضافت أن السفينة كانت تبحر من الصومال إلى السعودية، وغيرّت مسارها بعد الواقعة وبدأت تبحر جنوبا باتجاه المخا.

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