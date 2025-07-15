محمد فرج الغول.. إسرائيل تغتال وزيرا سابقا في حكومة حماس

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل الوزير السابق في حكومة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد فرج الغول، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة.

وأشارت المصادر لـ"إرم نيوز" إلى مقتل الغول في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي قُتل وأُصيب فيه أكثر من خمسة فلسطينيين، ولا يزال عدد كبير تحت الأنقاض.

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ومحمد فرج الغول هو وزير سابق شغل عدة مناصب في الحكومات التي شكلتها حركة حماس منذ سيطرتها على غزة عام 2007، كما أنه يمثل الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل بقرار من الرئيس محمود عباس.

وشغل الغول منذ عام 2007 منصب وزير الأسرى والمحررين، ومنصب وزير العدل في الحكومة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية، الذي قدّم استقالة حكومته عام 2014 بناءً على اتفاق مصالحة لم يكتمل بين حماس وحركة فتح.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، من بينها غارة دامية على مخيم الشاطئ، وأخرى على مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال القطاع.

وصباح اليوم الثلاثاء، جدّد الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر إخلاء لعدد من المناطق شمال مدينة غزة، وطلب من سكانها التوجه جنوبًا باتجاه منطقة المواصي قرب البحر، قبل تنفيذ عمليات في المنطقة.