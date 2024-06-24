بعد نحو 3 أشهر.. افتتاح مرتقب لمنفذ رأس جدير بين ليبيا وتونس
أنهى الجانب الليبي الاستعدادات لافتتاح منفذ "رأس جدير" الحدودي مع تونس اليوم الإثنين أمام حركة تنقل المسافرين، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر.
ونشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الأحد جانبا من جهود إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في تأمين منفذ رأس جدير الحدودي، تمهيداً لافتتاحه اليوم الاثنين أمام حركة تنقل المسافرين بين ليبيا وتونس.
وكان مقررًا افتتاح المعبر الخميس الماضي، لكن الموعد تأجل نظرا لـ"عدم استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل"، حسب بيان لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الأربعاء.
وأعيد فتح المعبر الحدودي في 13 يونيو/ حزيران الجاري أمام الحالات الإنسانية والخاصة بين البلدين، بعد التوصل لاتفاق أمني يتضمن سبعة بنود بين وزارتي الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها التونسية.
وكان معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد في مارس/ آذار الماضي اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة، أدت إلى إغلاقه من قبل السلطات الليبية.
ويعد قرار غلق المعبر الحدودي برأس الجدير من الجانب الليبي وفي الاتجاهين منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتأجيل فتحه عدة مرات بسبب عدم انتهاء أشغال الصيانة التي تقوم بها حكومة الوحدة بعد ما طاله خلال الاشتباكات من أضرار.
ويمثل معبر رأس جدير أهمية كبيرة للجارتين على الصّعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية؛ إذ يستحوذ على 80% من حجم التجارة البينية بين البلدين.