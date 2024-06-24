بعد نحو 3 أشهر.. افتتاح مرتقب لمنفذ رأس جدير بين ليبيا وتونس

وكان مقررًا افتتاح المعبر الخميس الماضي، لكن الموعد تأجل نظرا لـ"عدم استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل"، حسب بيان لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الأربعاء.

وأعيد فتح المعبر الحدودي في 13 يونيو/ حزيران الجاري أمام الحالات الإنسانية والخاصة بين البلدين، بعد التوصل لاتفاق أمني يتضمن سبعة بنود بين وزارتي الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها التونسية.

وكان معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد في مارس/ آذار الماضي اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة، أدت إلى إغلاقه من قبل السلطات الليبية.