بعد إعادة المحاكمة.. تبرئة ضابط عراقي أدين بقتل هشام الهاشمي

قال مسؤولون قضائيون، الاثنين، إن محكمة عراقية برأت ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي، قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد.

وقُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم داعش والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد، في السادس من يوليو/ تموز 2020، عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلًا.

وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة يوم الأربعاء.