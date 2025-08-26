الكابينت يقترب من إقرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختصار الجلسة الحاسمة للكابينت، لتمكين الوزراء من حضور حدث في منطقة "بنيامين"، في خطوة تشير إلى قرب اتخاذ إسرائيل قرارًا تاريخيًا بفرض السيادة على الضفة الغربية.

وتوقعت القناة "14" أن يركز الكابينت الموسع، المخوّل قانونيًا للموافقة على العمليات العسكرية واسعة النطاق، الثلاثاء، على المصادقة على الخطط التي أعدها الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، من دون مناقشة صفقة تبادل الأسرى مع حماس ووقف إطلاق النار.

و"بنيامين" هي التسمية الإسرائيلية لإحدى المناطق الجغرافية في الضفة الغربية، وتضم هذه المنطقة عدة مستوطنات إسرائيلية.

وفي خطوة وصفتها القناة بـ"غير المألوفة"، حدّد نتنياهو مدة الجلسة بثلاث ساعات، على الأرجح تمهيدًا للموافقة على "فرض السيادة التاريخية" على الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يحضر الوزراء الحدث في منطقة بنيامين بمشاركة المجلس الإقليمي، الذي يضغط مع باقي مجالس الضفة الغربية للمضي قدمًا في هذه الخطوة، وفق القناة.

وقبل أكثر من شهر، صوّتت الهيئة العامة للكنيست لصالح بيان يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة الغربية ووادي الأردن.

وكان القرار شكليًا ولا يحمل قوة قانونية مُلزمة، لكنه يمثل رغبة الكنيست، بينما بقيت المبادرة التنفيذية بيد نتنياهو، بحسب ما تقول القناة.

وكشفت مصادر أن غالبية وزراء الحكومة يؤيدون فرض السيادة على الضفة الغربية.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات، إنه سيدعم القرار حال عرضه على جدول الأعمال، بينما امتنع الوزراء أفي ديختر وجدعون ساعر، ورون دارمر عن الرد على الاستفسارات.

وأظهر استطلاع للرأي أن 55% من الجمهور يرون أن الولايات المتحدة هي العقبة الأكبر أمام قرار الحكومة فرض السيادة على الضفة الغربية، مقابل 36% يعتقدون أن نتنياهو هو العائق، و9% فقط يرون أن وزراء الليكود هم السبب.

وخلال الشهر الماضي، كشفت القناة أن 19 رئيس بلدية أرسلوا رسالة عاجلة لرئيس الوزراء طالبوا باتخاذ قرار فوري بفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية في الجلسة المقبلة، من دون أي تأجيلات أو بيانات شكلية.