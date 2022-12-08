السودان.. محتجون على الاتفاق السياسي يغلقون ميناء بورتسودان

أعلن قائد قوات أحزاب شرق السودان، ضرار أحمد ضرار، المعروف بـ"شيبة ضرار"، الأربعاء، إغلاق الميناء الجنوبي رفضا للاتفاق السياسي الإطاري.

ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان، الاثنين، على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.

وكشف ضرار، في بث مباشر، عن إغلاق الميناء الجنوبي وتحركهم لإغلاق الشمالي، محذرا هيئة سكة الحديد من تحريك أي قطارات صوب الشرق.

كما وجّه تحذيره لأصحاب الشاحنات، في حين هدّد قبيل التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بإغلاق إقليم الشرق في حال تمّ استبعادهم من التسوية الجارية.

وأكد أن "الحكومة المركزية في حال تجاوزتهم ولم تشركهم في العملية السياسية، فإنّهم سيتخذون خطوة تصعيدية أخرى بعد إغلاق البلاد"، وفق ما ذكرت صحيفة الحراك السياسي المحلية.