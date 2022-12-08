السودان.. محتجون على الاتفاق السياسي يغلقون ميناء بورتسودان
أعلن قائد قوات أحزاب شرق السودان، ضرار أحمد ضرار، المعروف بـ"شيبة ضرار"، الأربعاء، إغلاق الميناء الجنوبي رفضا للاتفاق السياسي الإطاري.
ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان، الاثنين، على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.
وكشف ضرار، في بث مباشر، عن إغلاق الميناء الجنوبي وتحركهم لإغلاق الشمالي، محذرا هيئة سكة الحديد من تحريك أي قطارات صوب الشرق.
كما وجّه تحذيره لأصحاب الشاحنات، في حين هدّد قبيل التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بإغلاق إقليم الشرق في حال تمّ استبعادهم من التسوية الجارية.
وأكد أن "الحكومة المركزية في حال تجاوزتهم ولم تشركهم في العملية السياسية، فإنّهم سيتخذون خطوة تصعيدية أخرى بعد إغلاق البلاد"، وفق ما ذكرت صحيفة الحراك السياسي المحلية.
ومن ناحيتهم، قال عمال ميناء بورتسودان في بيان صدر عنهم الأربعاء، إن قضيه شرق السودان قضية عادلة، وقد عانى الشرق الظلم والتهميش من كل الحكومات منذ استقلال السودان، وينبغي التعامل مع قضية الشرق بالجدية دون استغلال القضية لتصفية حسابات سياسية أو مزايدة من الذين يرفعون عقيرتهم باسم شرق السودان".
وأضاف العمال أن "استخدام سياسة إغلاق الميناء للضغط على الحكومات سلاح تضرر منه عمال الموانئ"، محذرين في الوقت نفسه من "استخدامهم بتنفيذ الاعتصامات أو الإضرابات في غير مصلحة العمال".
وينتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة باتفاق نهائي تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة يختار فيها السودانيون الحكومة.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاثنين، إن "الاتفاق الإطاري لا يعني التفاهم مع طرف واحد وإنما هو توافق على قضايا وطنية".
وأوضح لدى مخاطبته حضور حفل توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، أن "الواقع يحتم علينا جميعا إعلاء مصلحة الوطن والمواطن. ارتضينا من أجل ذلك الاتفاق على القضايا الوطنية"، مشددا على أن "وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت".