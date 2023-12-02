أمريكا.. تزايد عدد المشرعين الداعين لوقف إطلاق النار في غزة

قال تقرير إخباري إن دعوات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قد ارتفعت داخل الولايات المتحدة من قبل أعضاء الكونغرس.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "ذي انترسبت"، أن عدد المشرعين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار وصلوا إلى أكثر من 14 مع انضمام العديد من الأعضاء إلى الجوقة خلال الأسبوع الماضي، وسط هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس واحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه ومع اكتساب كلمة "وقف إطلاق النار" رواجًا، فإن إلقاء نظرة فاحصة على تصريحات بعض المشرعين الأمريكيين يثير تساؤلات حول ما إذا كانوا يدفعون بالفعل من أجل إنهاء العنف.

وأضاف أن بعض أعضاء الكونغرس يربطون دعواتهم لوقف إطلاق النار بشروط مثل "إزالة حماس" وهو ما يتماهى ظاهرياً مع المبرر الإسرائيلي لحملتها الوحشية ضد غزة، في حين يستخدم آخرون جملة "وقف إطلاق النار " في تصريحات غامضة تترك مجالاً للتأويل.

ونقل عن بيث ميلر، من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" التي قادت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين - قوله إن "دعوات أعضاء الكونغرس التي تطالب بتغيير النظام (في غزة ) قبل إنهاء القصف الإسرائيلي هي دعوات لتمديد وإطالة أمد الوضع الذي تقوم فيه إسرائيل بقتل الأطفال الفلسطينيين كل ساعة".

وأشار إلى أن الجهود من أجل وقف إطلاق النار داخل الكونغرس يدأت بعد حوالي أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على غزة، عندما قادت النائبة الديمقراطية كوري بوش، عن ولاية ميسوري و13 مشرعًا آخر في الكونغرس قرارًا برلمانيًا يدعو إلى "التهدئة الفورية ووقف إطلاق النار في إسرائيل والفلسطينيين".