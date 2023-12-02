أمريكا.. تزايد عدد المشرعين الداعين لوقف إطلاق النار في غزة
قال تقرير إخباري إن دعوات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قد ارتفعت داخل الولايات المتحدة من قبل أعضاء الكونغرس.
وأضاف التقرير الذي نشره موقع "ذي انترسبت"، أن عدد المشرعين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار وصلوا إلى أكثر من 14 مع انضمام العديد من الأعضاء إلى الجوقة خلال الأسبوع الماضي، وسط هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس واحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه ومع اكتساب كلمة "وقف إطلاق النار" رواجًا، فإن إلقاء نظرة فاحصة على تصريحات بعض المشرعين الأمريكيين يثير تساؤلات حول ما إذا كانوا يدفعون بالفعل من أجل إنهاء العنف.
وأضاف أن بعض أعضاء الكونغرس يربطون دعواتهم لوقف إطلاق النار بشروط مثل "إزالة حماس" وهو ما يتماهى ظاهرياً مع المبرر الإسرائيلي لحملتها الوحشية ضد غزة، في حين يستخدم آخرون جملة "وقف إطلاق النار " في تصريحات غامضة تترك مجالاً للتأويل.
ونقل عن بيث ميلر، من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" التي قادت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين - قوله إن "دعوات أعضاء الكونغرس التي تطالب بتغيير النظام (في غزة ) قبل إنهاء القصف الإسرائيلي هي دعوات لتمديد وإطالة أمد الوضع الذي تقوم فيه إسرائيل بقتل الأطفال الفلسطينيين كل ساعة".
وأشار إلى أن الجهود من أجل وقف إطلاق النار داخل الكونغرس يدأت بعد حوالي أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على غزة، عندما قادت النائبة الديمقراطية كوري بوش، عن ولاية ميسوري و13 مشرعًا آخر في الكونغرس قرارًا برلمانيًا يدعو إلى "التهدئة الفورية ووقف إطلاق النار في إسرائيل والفلسطينيين".
وأفاد "ذي انترسبت" أن استطلاعًا للرأي أجرته مؤسسة "بيانات من أجل التقدم" ذات الميول اليسارية في أكتوبر أظهر أن 66 % من الناخبين الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار.
كما أظهر استطلاع آخر أجرته "رويترز" بعد شهر تقريبًا أن 68 % من المشاركين يؤيدون وقف إطلاق النار بينما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" بعد أيام من استطلاع "رويترز" أن 20 % فقط من المشاركين يعارضون وقف إطلاق النار.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرح، الإثنين، خلال الهدنة الإنسانية إنه عندما تعاود إسرائيل تصعيد القتال، فإن "قوتها ستكون أكبر، وستستهدف جميع أنحاء القطاع بأكمله".
وتتزامن هذه التصريحات مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن عددًا أكبر من الفلسطينيين قد يذهب ضحية تفشي الأمراض مقارنة بـ15 ألف فلسطيني ممن ذهبوا ضحية الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر وذلك في حال استمرار الظروف الحالية على ما هي عليه، وليس فقط إذا ساءت الأمور.
وقال يوسف منير، المحلل السياسي البارز بالمركز العربي ومقره واشنطن إنه لا توجد طريقة لإنهاء الصراع سوى وقف دائم لإطلاق النار، مضيفا "كم نحتاج فعليا لرؤية أعداد الضحايا قبل أن نقرر إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار".
وكشف الموقع أنه وبينما يظل معظم أعضاء الكونغرس الأمريكي صامتين بشأن وقف العنف وكذلك دون مطالبة أي جمهوري بإنهاء الأعمال العدائية وبدء عملية السلام فإن بعض المشرعين يستخدمون كثيرا جملة "وقف إطلاق النار" لكنهم يتحوطون في استخدامها .
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومع تجاوز عدد الضحايا في غزة 11 ألف شخص، دعا النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا جودي تشو وجاريد هوفمان إلى وقف لإطلاق النار في غزة لكنهم ومثلهم مثل أعضاء آخرين في الكونغرس، جعلوا مطلبهم هذا مشروطًا بإطلاق حماس سراح كل الرهائن، كما طرحوا مطلبًا جديدًا آخر وهو "إزاحة حماس عن السلطة".
وقال التقرير إن النائب دان جولدمان، ديمقراطي من نيويورك، الذي واجه احتجاجات مستمرة من جماعات السلام اليهودية وحلفائها، قدم الشكر، يوم الاثنين، للرئيس الأمريكي جو بايدن على تأمين وقف مؤقت للقتال في غزة.
لكنه اعتبر أن "وقف إطلاق النار المتبادل وغير المشروط" الذي يعود تاريخه إلى مايو 2021 (الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس) قد انتهكته حركة حماس في هجومها الذي وقع في السابع من أكتوبر.
وكتب جولدمان أنه يجب على الولايات المتحدة "الاستمرار في دعم دفاع إسرائيل العادل والمشروع عن حدودها وشعبها" ما لم تتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار "إزالة حماس".
وقال التقرير أن هذا المطلب يعكس التبرير الذي تقدمه إسرائيل للعنف: وهو التخلص من حماس.ويقول المحلل السياسي بالمركز العربي يوسف منير إنه "حتى بالنسبة لأولئك الذين يرون أن ذلك طريق ضروري للسلام، فإنه لا يمكن تحقيقه دون وقف دائم لإطلاق النار".
وأضاف أن التردد والتناقض حول كلمة "وقف إطلاق النار" في الكونجرس الأمريكي أمر سياسي مضيفا “نحن نتحدث عن آلاف الأشخاص الذين يموتون وأنتم تصطنعون كلمة وقف إطلاق النار".
وتابع: "المصالح التي تشكل تلك القرارات تختلف اختلافًا كبيرًا عن المصالح التي تهم الجميع لتجنب المخاطر ".
من جانبها، أعربت النائبة تيريزا ليجر فرنانديز، ديمقراطية من نيو مكسيكو، عن دعمها لجهود إدارة بايدن نحو وقف مؤقت لإطلاق النار وأضافت أنها تدعم "مثل هذا الوقف والإجراءات الإضافية لإطلاق سراح جميع الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية وحماية جميع المدنيين من العنف من فلسطينيين وإسرائيليين”، ولكن المشرعة لم تدعو إلى إنهاء كامل للحرب.
وانتقد التقرير استخدام أعضاء آخرين في الكونغرس لكلمة "وقف إطلاق النار" والتي وصفها بأنها تأتي في سياق تصريحات غامضة لا توضح بسهولة أين تقع.
ونقل الموقع عن أحد الموظفين الذين يعملون لصالح عضو تقدمي في الكونغرس طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن "أحد الأسباب التي تجعل الناس يستخدمون جملة "وقف إطلاق النار" الآن اكثر مما مضى هو لأنهم شاهدوا أن جميع استطلاعات الرأي من غالبية الشعب الأمريكي، أغلبية الديمقراطيين تؤيد ذلك".
وأضاف أن "بعض أعضاء الكونغرس يستخدمون كلمة "وقف إطلاق النار" فقط لأنهم يستطيعون المراوغة بين أنها يمكن أن تعني التوقف المؤقت أو الوقف الكامل لإطلاق النار مع ربطها بجهود إدارة الرئيس بايدن".
وتابع أن المشرعين دائمًا يقولون بأنهم يوافقون "على أنه ينبغي علينا تمديد وقف إطلاق النار"، لكن الأمر في الواقع يشبه عدم اتخاذ أي موقف شجاع على الإطلاق".
واعتبرت "ذي انترسبت" أن استخدام كلمة "وقف إطلاق النار" في حد ذاته لا يدل بالضرورة على موقف المشرع الأمريكي وهو أيضًا يدل على فشل السياسيين في استخدام الكلمة بمعناها الحقيقي .
وختم الموقع بالقول إن "الكونغرس الأمريكي يستعد لإرسال 14.3 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لإسرائيل، بناءً على طلب بايدن"
وقال ميلر من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام": "يحتاج بايدن والكونغرس إلى بذل كل ما في وسعهما للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الإبادة الجماعية بشكل دائم، ويجب أن يشمل ذلك رفض إرسال المزيد من الأموال العسكرية والأسلحة إلى إسرائيل".