أردوغان ينتقد الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، الضربات الأمريكية البريطانية على أهداف لميليشيا الحوثي في اليمن ووصفها بأنها "استخدام غير متناسب للقوة، واتهم البلدين بمحاولة تحويل البحر الأحمر إلى "بحر من الدماء".

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة، إن أنقرة سمعت من قنوات مختلفة أن ميليشيا الحوثي تخوض "دفاعا ناجحا" ضد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن خلال الليل ردًّا على هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر، في اتساع لنطاق الصراع الإقليمي الذي أشعلته الحرب الإسرائيلية في غزة.