"اليونيفيل" تكشف أسباب رفضها طلبا إسرائيليا بمغادرة لبنان

كشف المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة في لبنان أندريا تيننتي، الأسباب التي دفعت "اليونيفيل" إلى رفض الطلب الإسرائيلي بإخلاء مواقعها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب قوة "اليونيفيل" بمغادرة مواقعها في جنوب لبنان، تزامنًا مع هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع القوة في جنوب لبنان، ما دفع دولاً أوروبية للإدانة.

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وحول عدم امتثال القوة للطلب الإسرائيلي، قال تيننتي لهيئة البث الإسرائيلية (كان): "نحن لسنا في جنوب لبنان بموجب طلب السلطات الإسرائيلية".

وأضاف: "نحن هناك بموجب طلب مجلس الأمن والمجتمع الدولي".

ولفت تيننتي، إلى "أهمية الحفاظ على القدرة على مراقبة المنطقة بحيث يكون من الممكن تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، حول الأوضاع في جنوب لبنان.

وتابع: "من المهم أيضًا وجود قوة محايدة وغير متحيزة يمكنها تقديم هذه التقارير".

وأشار تيننتي، أن من أسباب وجود "اليونيفيل" أيضًا "تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لآلاف الأشخاص الذين ما زالوا عالقين في قرى جنوب لبنان".

وحول ما إذا كان من المتوقع أن يتغير قرار "اليونيفيل" في المستقبل، أجاب تيننتي: "ليس من حقي أن أقرر. وإذا أصبح الوضع مستحيلاً وعلى القوة أن تتحرك، فسوف يتعين على مجلس الأمن أن يقرر كيفية المضي قدمًا".

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بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث باسم "اليونيفيل" إلى الهجمات الإسرائيلية في بيروت، وأعرب عن قلقه بشأن العواقب.

وأصدرت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الثلاثاء، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن "الهجمات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي ويجب أن تتوقف".