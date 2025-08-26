بعد إساءة باراك للصحفيين.. موجة غضب في لبنان ومطالبة بالاعتذار

قوبلت الإساءة التي صدرت عن الموفد الأمريكي توماس باراك بحق الصحافيين بردود فعل لبنانية رسمية وإعلامية، طالبته بالاعتذار.

وعبرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها للكلام الذي صدر على منبرها من قبل باراك دون أن تسمه.

وشددت على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام.

وجددت تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، ووجهت إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني.

بدوره أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنه تابع ما جرى بين باراك ومندوبي القصر الجمهوري، وأصدر مكتبه بياناً شدد خلاله على رسالة الصحافة النبيلة.

وقال البيان: "يأسف مكتب وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الموجود خارج لبنان، لما بلغه من تصريح صدر عن أحد الموفدين الأجانب تجاه مندوبي وسائل الإعلام في القصر الجمهوري".

وأكد أنه "استنادًا إلى الاتصالات التي أجراها مع الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية، فإن الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر والحقيقة، رغم كل الصعوبات والتحديات، ضمن إطار من المهنية والالتزام".

وشدد على أنّه يحرص على كرامة كل فرد منهم ومكانتهم على نحو مطلق ويعتزّ بهم".

بدوره، طالب النائب غياث يزبك باراك بالاعتذار.

وكتب على منصة "إكس": "مهما علا شأن الشخصية السياسية أو غير السياسية ومهما بلغ انزعاجها من الإعلاميين، فللجسم الصحافي ولممثلي وسائل الإعلام حصانتهم".

وأضاف: "أمام هذه الحصانة تتهاوى الأمزجة وتنهار الفوقيات".

وأردف أن "ما قاله توم باراك للصحافيين، ومن قصر بعبدا، مرفوض ويتعين عليه الاعتذار، وعلى الصحافة، إن لم يحصل ذلك، أن تتوقف عن تغطية ما تبقى من نشاطه وكل نشاط مقبل له، فالبكاء من دون موقف يشجع المرتكب على المزيد" وفق تعبيره.

من جهتها، طالبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية باراك ووزارة الخارجية الأمريكية بإصدار بيان اعتذار علني إلى الجسم الإعلامي.

ورأت نقابة المصورين الصحافيين بدورها أن "ما جرى اليوم في القصر الجمهوري من إهانة مباشرة لعدد من الصحافيين والمصورين اللبنانيين، يُعد سابقة خطيرة ومرفوضة جملة وتفصيلا".

وشددت النقابة في بيان على أن "الصحافة التي تقوم بتغطية نشاطات أي مسؤول إنما تمارس دورها المهني انطلاقا من احترام الرأي العام وحقه في المعرفة، وهذه الممارسات تُعد من صلب التقاليد الديمقراطية في كل دول العالم".