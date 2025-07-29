ساعر "يوبخ" سفيرة هولندا بعد منع دخول وزيرين إسرائيليين

وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر توبيخا رسميا لسفيرة هولندا اليوم الثلاثاء ردا على انتقادات بلادها بشأن معاملة الفلسطينيين وحظر سفر اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى هولندا.

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وقال ساعر في منشور على منصة "إكس" إن الحكومة الهولندية "اختارت تحويل صداقة طويلة الأمد مع إسرائيل إلى عداء علني تجاهها، وتحديدا في وقت عصيب تمر به، وذلك على الأرجح بدافع المصالح السياسية".

وقالت الحكومة الهولندية، التي تعمل بصفتها حكومة تصريف أعمال بعد انهيار الائتلاف الحكومي في يونيو/حزيران، في رسالة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إنها ستستدعي سفير إسرائيل في هولندا للتنديد بالوضع "الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه" في غزة.

وفرضت هولندا أيضا حظرا على وزيرين ينتميان لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية يمنعهما من دخول هولندا.

ويأتي ذلك بعد خطوات مماثلة الشهر الماضي ضد الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.