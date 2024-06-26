إسرائيل تؤكد سقوط مسيّرة معادية في المجال البحري قرب إيلات

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيّرة أطلقت من جهة البحر الأحمر نحو إسرائيل، في المجال البحري قرب مدينة إيلات.

وكانت ميليشيا تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت أن عناصرها استهدفوا مدينة إيلات بواسطة الطيران المسيّر.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة مدينة إيلات فالحديث عن رصد مسيرة في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية من جهة البحر الأحمر".

وأضاف أن المسيّرة "سقطت في المجال البحري القريب من مدينة ايلات. وتابعت قوات جيش الدفاع المسيرة طيلة الحادث ولم تخترق الأجواء الإسرائيلية. كما أطلقت القوات صاروخ اعتراضي نحوها".