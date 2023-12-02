أطباء: الجيش الإسرائيلي يكرر مأساة مستشفيات شمال قطاع غزة في الجنوب

تسبب الجيش الإسرائيلي بعد استئناف هجومه على قطاع غزة دمارًا هائلًا على صعيد المنظومة الصحية، في الوقت الذي تركز فيه الهجوم على محافظتي خانيونس ورفح.

وقال مدير المستشفى الأوروبي صهيب الهمص: "لم يعد باستطاعتنا استقبال مزيد من الجرحى فقد امتلأت غرف العمليات وأقسام الجراحة والاستقبال والطوارئ بمئات الجرحى الذين لا يجدون مكانًا لهم، فضلًا عن النقص الحاد في المستلزمات الطبية اللازمة لعلاجهم بإلإضافة إلى النقص الكبير في الكادر الطبي الموجود داخل المستشفى".

وأضاف الهمص لـ"إرم نيوز"، "استقبلنا يوم الجمعة ما يزيد على 200 جريح معظمهم من النساء والأطفال، وما زال الجرحى ينتظرون دورهم في إجراء عمليات جراحية عاجلة، لكن وبسبب تكدس الأعداد وامتلاء غرف العمليات عن آخرها، يضطرون للانتظار وسط ظروف صحية غاية في السوء، فضلًا عن الألم الشديد جرّاء الإصابة".

وأردف الهمص أن "الجيش الإسرائيلي يحاول أن يعيد تكرار تجربة مستشفيات شمال غزة من خلال القصف العنيف والمتواصل وإيقاع أكبر عدد ممكن من الجرحى، واستنزاف المنظومة الصحية والطبية وقطع إمدادات الكهرباء والوقود والمستلزمات الطبية الضرورية تمهيدًا لإخراجها من الخدمة وتوقف تقديم العلاج اللازم للجرحى".