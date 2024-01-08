"ضجيج تحت الأرض".. كابوس يؤرق سكان مستوطنات قرب قلقيلية

تحوَّل "هجوم السابع من أكتوبر" إلى كابوس تتخوف أوساط إسرائيلية من تكراره في ظل الاعتقاد باستمرار وجود أنفاق حركة حماس على نقاط تماس مع مستوطنات إسرائيلية.

وأصبح هجوم مسلح مفترض، منبعه الأنفاق، هاجسًا يوميًّا يؤرق المستوطنين الإسرائيليين، في كل مستوطنة متاخمة لمدينة فلسطينية؛ ما يسلط الإعلام الإسرائيلي الضوء عليه في الفترة الأخيرة بشكل متزايد.

ويتركز الحديث عن هذه الهواجس في الوقت الراهن، في مستوطنتي كوخاف يائير، وتسور يِغال، المندمجتين إداريًّا، واللتين اتحدتا منذ سنوات وأصبحتا تحت لواء مجلس محلي واحد يحمل اسميهما، ويفصله 300 متر فقط عن قلقيلية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تُطرح فيها مخاوف وجود أنفاق تمر من قلقيلية إلى المستوطنة التي يقطنها 10 آلاف مستوطن.

صحيفة "يسرائيل هيوم" أشارت، اليوم الاثنين، إلى ما وصفته بـ "سيناريو فزع" جديد على غرار السابع من أكتوبر، وقالت إن سكان المستوطنة يعيشون على وقع هواجس اقتحامها من قبل مسلحين، سيخرجون من أنفاق، ربما حُفرت منذ سنوات، وأصبحت أسفل مساكنهم.