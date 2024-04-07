نجاة سفينة من هجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو)، يوم السبت، إن صاروخا سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير، كما أبلغت الهيئة عن اقتراب صاروخين من السفينة.

وأوضحت أن قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ الأول، مضيفة أن "الثاني ارتطم بالمياه على مسافة من السفينة" التي "لم تبلغ عن أي أضرار وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".