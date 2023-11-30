بعد تمديد الهدنة.. إسرائيل تتلقى "لائحة" بأسماء رهائن سيفرج عنهم اليوم

أكدت اسرائيل أنها تلقّت "لائحة" جديدة بأسماء رهائن من نساء وأطفال محتجزين في قطاع غزة سيفرج عنهم، اليوم الخميس، في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وبدأ سريان الهدنة في الـ24 من نوفمبر، وكان يفترض أن تنتهي الخميس الساعة السابعة صباحًا، (الخامسة ت غ)، إلا أنها مُددت في اللحظة الأخيرة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "بموجب شروط الاتفاق تلقت إسرائيل قبل قليل لائحة (بأسماء) نساء وأطفال" دون أن يحدد عدد هؤلاء الرهائن الذين سيفرج عنهم.

وفي قت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي ، قبيل دقائق من انتهاء العمل بالهدنة المؤقتة السارية منذ ستّة أيام بين إسرائيل وحركة حماس، أنّ العمل بهذه التهدئة سيستمرّ في ظلّ مواصلة الوسطاء جهودهم لتمديدها وفق الإطار المنصوص عليه.

وقال الجيش في بيان إنّ "الهدنة العملياتية ستستمر في ظلّ جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن" وفقًا للشروط المتّفق عليها مسبقًا بين الطرفين.